Украинские войска пытается удержать промзону Артемовска в Донбассе. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
"Вооруженные формирования используют промзоны предприятий Артемовска для укрытия своего вооружения и военной техники, а также для размещения там личного состава и ракетно-артиллерийских складов", — рассказал Марочко.
В частности, Марочко отметил, что на одном крупном промышленном предприятии, расположенном в северной части города, противник укрепляет линию обороны, возводя фортификационные сооружения, передает РИА "Новости".
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