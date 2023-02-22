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  • Опубликована сегодня в 9:28

Украинские войска укрепляются в промзоне Артемовска

Украинские войска пытается удержать промзону Артемовска в Донбассе. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Вооруженные формирования используют промзоны предприятий Артемовска для укрытия своего вооружения и военной техники, а также для размещения там личного состава и ракетно-артиллерийских складов", — рассказал Марочко.

В частности, Марочко отметил, что на одном крупном промышленном предприятии, расположенном в северной части города, противник укрепляет линию обороны, возводя фортификационные сооружения, передает РИА "Новости".

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