Украинские войска пытается удержать промзону Артемовска в Донбассе. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Вооруженные формирования используют промзоны предприятий Артемовска для укрытия своего вооружения и военной техники, а также для размещения там личного состава и ракетно-артиллерийских складов", — рассказал Марочко.

В частности, Марочко отметил, что на одном крупном промышленном предприятии, расположенном в северной части города, противник укрепляет линию обороны, возводя фортификационные сооружения, передает РИА "Новости".