Дороги возле Артемовска заблокированы и находятся под огневым контролем российских военных. Об этом заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, вооруженные силы РФ захватили Красную горку, таким образом, в зоне обстрела оказались все дороги возле города. Вместе с тем у ВСУ пока остается возможность передвигаться вдоль лесополос и по "грунтовкам".

Напомним, ранее о наступлениях на Артемовск рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. "Российские военнослужащие успешно развивают наступательные действия, им удалось занять несколько населенных пунктов", — сказал Шойгу.

В свою очередь командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов прокомментировал, что российские силы отбили у ВСУ несколько улиц в Артемовске. Украинские боевики, по его словам, несут крупные потери.