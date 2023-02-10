Дороги возле Артемовска заблокированы и находятся под огневым контролем российских военных. Об этом заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, вооруженные силы РФ захватили Красную горку, таким образом, в зоне обстрела оказались все дороги возле города. Вместе с тем у ВСУ пока остается возможность передвигаться вдоль лесополос и по "грунтовкам".
Напомним, ранее о наступлениях на Артемовск рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. "Российские военнослужащие успешно развивают наступательные действия, им удалось занять несколько населенных пунктов", — сказал Шойгу.
В свою очередь командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов прокомментировал, что российские силы отбили у ВСУ несколько улиц в Артемовске. Украинские боевики, по его словам, несут крупные потери.
Украинские спецслужбы используют массовую рассылку фальшивых писем для сбора информации о спецоперации
В фальшивках содержалось требование предоставить данные об участниках спецоперации, мобилизованных и о тех, кто въехал в Россию с территории Украины.
В Одесской области начались экстренные отключения света
Такие меры предприняты в связи с угрозой ракетных обстрелов, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук
В музее Нью-Йорка переименовали картину "Русская танцовщица" Эдгара Дега
Теперь полотно импрессиониста выставлено под названием "Танцовщица в украинском наряде"
Константин Фурсов назначен врио гендиректора Политехнического музея
Ранее эту должность занимала Елена Проничева, которая с недавних пор стала генеральным директором Государственной Третьяковской галереи