Состоялась рабочая встреча между заместителем министра обороны РФ Александром Фоминым и его коллегой из Армении Кареном Брутяном, в ходе которой политики обсудили вопросы сотрудничества и региональной безопасности. Об этом стало известно из сообщения российского ведомства.
"В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы российско-армянского военного и военно-технического сотрудничества, а также состояние региональной безопасности"
Ранее, в начале ноября, между заместителями министров обороны России и Армении были проведены переговоры такой же межгосударственной направленности.
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