Состоялась рабочая встреча между заместителем министра обороны РФ Александром Фоминым и его коллегой из Армении Кареном Брутяном, в ходе которой политики обсудили вопросы сотрудничества и региональной безопасности. Об этом стало известно из сообщения российского ведомства.

"В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы российско-армянского военного и военно-технического сотрудничества, а также состояние региональной безопасности"

Ранее, в начале ноября, между заместителями министров обороны России и Армении были проведены переговоры такой же межгосударственной направленности.