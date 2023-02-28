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  • Опубликована сегодня в 14:37

Прошла встреча между заместителями глав МО России и Армении

Состоялась рабочая встреча между заместителем министра обороны РФ Александром Фоминым и его коллегой из Армении Кареном Брутяном, в ходе которой политики обсудили вопросы сотрудничества и региональной безопасности. Об этом стало известно из сообщения российского ведомства.

"В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы российско-армянского военного и военно-технического сотрудничества, а также состояние региональной безопасности"

Ранее, в начале ноября, между заместителями министров обороны России и Армении были проведены переговоры такой же межгосударственной направленности.

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