Сурен Папикян, министр обороны Армении, вынужден в срочном порядке прервать свой рабочий визит в Брюссель по причине перестрелки на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявил пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Арам Торосян.
"Министр обороны прервал свой рабочий визит и возвращается в Армению"
Ранее, 11 апреля, министерства обороны Армении и Азербайджана сообщили о перестрелке на границе, в результате которого есть погибшие и раненые с обеих сторон.
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