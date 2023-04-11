Сурен Папикян, министр обороны Армении, вынужден в срочном порядке прервать свой рабочий визит в Брюссель по причине перестрелки на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявил пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Арам Торосян.

"Министр обороны прервал свой рабочий визит и возвращается в Армению"

Ранее, 11 апреля, министерства обороны Армении и Азербайджана сообщили о перестрелке на границе, в результате которого есть погибшие и раненые с обеих сторон.