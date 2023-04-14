Отношения между Арменией и США развиваются интенсивно - таково заявление секретаря армянского Совбеза Армена Григоряна.

"Я могу сказать по части отношений между Арменией и США. Думаю, да, они интенсивно развиваются"

Он также упомянул о двух состоявшихся визитах высокопоставленных лиц из Соединенных штатов на территорию Армении.

Ранее поступила информация, что агентство США по международному развитию (USAID) планирует "помочь" властям Армении доносить информацию до граждан, в частности о реформах в стране.