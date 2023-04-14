Отношения между Арменией и США развиваются интенсивно - таково заявление секретаря армянского Совбеза Армена Григоряна.
"Я могу сказать по части отношений между Арменией и США. Думаю, да, они интенсивно развиваются"
Он также упомянул о двух состоявшихся визитах высокопоставленных лиц из Соединенных штатов на территорию Армении.
Ранее поступила информация, что агентство США по международному развитию (USAID) планирует "помочь" властям Армении доносить информацию до граждан, в частности о реформах в стране.
Глава Минобороны Китая посетит Россию с официальным визитом с 16 по 19 апреля
Об этом сообщили в китайском оборонном ведомстве
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Об этом сообщило Министерство обороны страны
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Нутрициолог рассказал, почему растительное молоко не заменит коровье
Растительное молоко не может быть полноценной заменой обычному молоку из-за недостатка полезных питательных веществ и элементов. Однако, если по состоянию здоровья человек не может употреблять обычное молоко, стоит обратить внимание на молоко из сои, так как его состав приближен к коровьему больше всего. Об этом рассказал нутрициолог Антон Брыкин.