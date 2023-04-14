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  • Опубликована сегодня в 9:42

Секретарь Совбеза Армении сообщил о стремительном развитии отношений с США

Отношения между Арменией и США развиваются интенсивно - таково заявление секретаря армянского Совбеза Армена Григоряна.

"Я могу сказать по части отношений между Арменией и США. Думаю, да, они интенсивно развиваются"

Он также упомянул о двух состоявшихся визитах высокопоставленных лиц из Соединенных штатов на территорию Армении.

Ранее поступила информация, что агентство США по международному развитию (USAID) планирует "помочь" властям Армении доносить информацию до граждан, в частности о реформах в стране.

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