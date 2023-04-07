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  • Опубликована сегодня в 10:16

Армения примет участие в двух военных учениях США в Европе в 2023 году

Министерство обороны Республики Армения планирует принять участие в двух военных учениях, проводимых в Европе. Организаторами боевой подготовки является США, сообщает пресс-секретарь соответствующего армянского ведомства Арам Торосян.

"Министерство обороны Республики Армения планирует принять участие в двух других военных учениях, организованных командованием Сухопутных войск США в Европе в этом году, - сил Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии и Saber Junction"

Ранее представители Пентагона сообщали об участии Армении в учениях Defender Europe, хотя потом из списка ее вычеркнули.

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