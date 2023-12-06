PLOS: светотерапия улучшает сон и уменьшает возбуждение при болезни Альцгеймера

Исследование, опубликованное в PLOS One, показывает, что световая терапия, направленная на стимуляцию супрахиазматического ядра мозга, существенно улучшает сон и психическое состояние пациентов с болезнью Альцгеймера. Анализ 15 исследований с участием 598 пациентов подтвердил, что данная терапия способствует нормализации суточных ритмов, улучшает качество сна и снижает внутрисуточную изменчивость. Кроме того, световая терапия уменьшает нагрузку на заботящихся и смягчает симптомы депрессии ажитации у пациентов.
Авторы отмечают, что эти результаты делают светотерапию многообещающим методом лечения симптомов болезни Альцгеймера, но для подтверждения необходимы более масштабные исследования.
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