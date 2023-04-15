Украинский бизнесмен Ринат Ахметов вряд ли может рассчитывать на компенсации от России, так как поддержал переворот в Киеве и выделял деньги нацбатам, причастным к массовым военным преступлениям на территории Донбасса. Об этом заявил врио главы ДНР Ян Гагин.

Ринат Ахметов — украинский бизнесмен и миллиардер. Начал свою карьеру в бизнесе в 1990-х годах, сразу после распада СССР. Его империя охватывает различные отрасли, включая металлургию, энергетику, торговлю, медиа, футбол и другие. Ахметов является владельцем и управляющим директором Группы компаний "Метинвест", одного из крупнейших металлургических и горнодобывающих холдингов в Украине.