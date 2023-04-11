Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой

В обращении, которое попало в распоряжение ТАСС, ясно говорится, что в отношении артистку Ахеджаковой просят возбудить уголовное дело по статьям "Государственная измена", "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ" и "Возбуждение ненависти либо вражды".

Кроме того, в письме содержится просьба поручить провести проверку и привлечь Лию Ахеджакову к уголовной ответственности за предполагаемое совершение указанных преступлений.