Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой
В обращении, которое попало в распоряжение ТАСС, ясно говорится, что в отношении артистку Ахеджаковой просят возбудить уголовное дело по статьям "Государственная измена", "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ" и "Возбуждение ненависти либо вражды".
Кроме того, в письме содержится просьба поручить провести проверку и привлечь Лию Ахеджакову к уголовной ответственности за предполагаемое совершение указанных преступлений.
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