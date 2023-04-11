Ситуация, связанная с извержением вулкана Шивелуч на территории Камчатки, не окажет никаких негативных последствий для туристиечского сезона. Об этом сообщает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

По его словам, туристы обычно приезжают не раньше конца мая: на данный момент путешественников почти нет.

Напомним, что такой вопрос возник в связи со сложной ситуацией на Камчатке: днями ранее произошло извержение вулкана Шивелуч, который покрыл пеплом многие населенные пункты российского края.