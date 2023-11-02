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Российские ПВО готовятся к уничтожению ракет ATACMS
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  • Опубликована сегодня в 11:53

Российские ПВО готовятся к уничтожению ракет ATACMS

Боевые расчеты вооруженных сил ПВО Воздушно-космических сил (ВКС) России активно готовятся к потенциальному уничтожению ракет ATACMS американского производства на всей территории страны. Об этом сообщил генерал-лейтенант Айтеч Бижев, бывший заместитель главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО стран - участниц СНГ.

Бижев отметил, что боевые расчеты всех комплексов и систем ПВО, вошедших в вооружение ВКС, проводят учения и тренировки в рамках боевой подготовки всей системы ПВО по всей территории России. Это делается с учетом потенциальной опасности ракет ATACMS, которые на данный момент находятся во владении Украины, и могут появиться в приграничных и сопредельных регионах России на различных направлениях.

Бижев также рассказал, что российские средства ПВО, начиная от зенитных ракетных систем "Панцирь-С1" и заканчивая ЗРС С-400, обладают способностью поражать ракеты ATACMS. Скорость полета этих ракет не превышает 1 400 м/с, что делает их уязвимыми перед российскими ЗРК и ЗРС. Ранее сообщалось о сбитых российскими ПВО двух украинских ракет ATACMS, произведенных в США.

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