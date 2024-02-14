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Система залпового огня «Ураган» уничтожила склад, военную технику и живые силы противника на купянском направлении
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  • Опубликована сегодня в 11:24

Система залпового огня «Ураган» уничтожила склад, военную технику и живые силы противника на купянском направлении

Отмечается, что в результате ударов были уничтожены склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении. Благодаря хорошему оснащению реактивной системы «Ураган» удалось уничтожить склад, военную технику и живые силы противника.

Ранее поступила информация о том, что на купянском направлении ВСУ потеряла более 60 солдат, а также было уничтожено 150 объектов, которые носят стратегическое значения для вооружённых сил Украины.

Это свидеьльсвует о мощности российского оружия, котрое приведено в полную боевую готовность и эффективно в бою.

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