Отмечается, что в результате ударов были уничтожены склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении. Благодаря хорошему оснащению реактивной системы «Ураган» удалось уничтожить склад, военную технику и живые силы противника.
Ранее поступила информация о том, что на купянском направлении ВСУ потеряла более 60 солдат, а также было уничтожено 150 объектов, которые носят стратегическое значения для вооружённых сил Украины.
Это свидеьльсвует о мощности российского оружия, котрое приведено в полную боевую готовность и эффективно в бою.
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