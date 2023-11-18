Строительство автодороги протяженностью 45 км между Новокузнецком и Междуреченском с обходом Мысков в Кемеровской области оценивается в 30 млрд рублей, по словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что к 2030 году планируется включить Шерегеш в список ведущих горнолыжных курортов мира, и для этого необходимо построить дорогу на Междуреченск из Новокузнецка через Мыски.

По информации региональных властей, в настоящее время ведется проектирование дороги, а начало строительных работ запланировано на 2025 год. Кроме того, к 2025 году планируется разработать проекты дорог, связывающих курорт с Алтайским краем и Хакасией для его развития.