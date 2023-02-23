Всех с Днем защитника Отечества: Пригожин с фронта поздравил всех российских бойцов с 23 февраля

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин посетил Артемовск и поздравил всех российских бойцов, которые бьются за Родину, с Днем защитника Отечества.

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала видеообращение от предпринимателя.

"Позади передний край, Артемовск. Здесь можно поздравить всех парней, которые воюют, которые находятся на передовой, в госпитале, военных, которые бьются за нашу Родину, добровольцев, тех, кто вкалывают на заводе и делают самое необходимое — боеприпасы, вооружение. Всех с Днем защитника Отечества. Который сейчас нуждается в вашей защите", — заявил Евгений Пригожин.

В кадр также попал один из бойцов формирования ЧВК "Вагнер". Он рассказал об успехах и отметил, что до Артемовска осталось совсем немного. Сейчас они находятся всего в четырехстах метрах от противника, отметил боец.

Евгений Пригожин нашел возможность поздравить соотечественников, несмотря на риски. Высокую степень опасности подтверждают его слова в видеообращении.

"Ну все, пойдем, а то наше поздравление будет последним", — резюмировал бизнесмен.

Евгений Пригожин ранее жаловался на нехватку вооружения, которая спровоцировала "снарядный голод" в формировании. Однако, несмотря на опасения экспертов, бойцы ЧВК "Вагнер" никуда не уйдут из Бахмута, потому что "нужно защищать свою землю", заявил предприниматель. Также пресс-служба "Конкорда" распространяла заявления предпринимателя, в котором он рассказал о ситуации на окраинах Берховки к северу от Бахмута. Предприниматель заявил, что уже в ближайшее время "вагнеровцы" возьмут этот населенный пункт под свой контроль.