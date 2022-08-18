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  • Опубликована сегодня в 10:21

"Маразм": петербуржцы раскритиковали предложение забетонировать газоны ради парковок

Жителей Санкт-Петербурга поставили перед непростым выбором: возвести новые бесплатные парковки, или оставить вместо них зеленые зоны.

По словам одной из жительниц Северной столицы, ей на почту пришло письмо, в котором предложили: оставить газоны, или забетонировать их ради новых бесплатных парковок. Сообщение об этом она опубликовала в сообществе "Деревья Петербурга" в социальной сети "ВКонтакте". К обсуждению присоединились и другие петербуржцы, высказывая свое мнение.

"Необходимо ли организовать бесплатные парковки вместо газонов вдоль автомобильных дорог (между проезжей частью и тротуаром)?", — говорится в опросе.

Многие отметили, что парковочных мест действительно не хватает, однако зеленые зоны в городе на Неве все-таки остались в приоритете. Большинство горожан раскритиковали идею расширения зоны бесплатной парковки, назвав предложение маразмом.

"Маразм": петербуржцы раскритиковали предложение забетонировать газоны ради парковок. 10931.jpeg
"Маразм": петербуржцы раскритиковали предложение забетонировать газоны ради парковок. 10932.jpeg
"Маразм": петербуржцы раскритиковали предложение забетонировать газоны ради парковок. 10933.jpeg
"Маразм": петербуржцы раскритиковали предложение забетонировать газоны ради парковок. 10935.jpeg

Стоит отметить, что ранее петербуржцы критиковали недостаток растительности в Северной столице. Особенно остро ситуация наблюдается в центральном районе города, где при губернаторстве Александра Беглова вместо деревьев появились парковки.

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