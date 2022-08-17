Старт мусорной реформы в Петербурге превращает леса Ленобласти в свалки отходов

Экология Ленинградской области страдает из-за мусорной реформы, реализуемой Смольным в Петербурге с 1 января 2022 года. Ответственный за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Невский экологический оператор" (НЭО) вместо переработки мусора предпочитает свозить горы ТБО на полулегальные полигоны в Ленинградской области.

Нанятый НЭО перевозчик "Эко Лэнд" направляет отходы, в частности, на арендованную территорию близ села Пенники Ломоносовского района. Однако мусор хранится там с нарушениями. Из-за этого жители местных сел вынуждены терпеть невыносимое зловоние, однако общаться с журналистами на эту тему отказываются, поясняя, что опасаются за свою жизнь из-за излишних разговоров.

Кроме того, в последнее время в округе исчезли некоторые виды живых организмов. Например, совсем не осталось жаб и пчел, а в местных водоемах уменьшилась численность рыбы. Нередко мертвых обитателей водоемов в больших количествах замечают прибитыми к берегу. Это говорит об ухудшении экологической обстановки в регионе.

Причем с начала мусорной реформы Смольного в Ленинградской области резко возросло количество нелегальных свалок. По мнению общественности, к их появлению также могла быть причастна компания "Эко Лэнд", будучи связанной с деятельностью так называемых черных мусорщиков.

Однако в петербургском правительстве на ситуацию закрывают глаза. С начала года проблема несвоевременного вывоза мусора из Северной столицы так и не была решена. Не исключено, что происходящее за пределами города не беспокоит команду губернатора Петербурга Александра Беглова вовсе.

В то же время власти Ленинградской области уже обратили внимание на недобросовестного соседа. Например, весной председатель комитета по обращению с отходами Ленобласти Анастасия Кузнецова сообщила, что составленная НЭО территориальная схема по обращению с ТКО не соответствует областной. По какой-то причине Смольный согласовал для вывоза мусора некоторые сомнительные локации. В том числе, и полигон в Ломоносовском районе. "Эко Лэнд" обозначил объект как "мусороперегрузочная станция". Но поскольку в законе не закреплен этот термин, компания может безнаказанно использовать объект так, как ей вздумается. При этом организацию не беспокоит, что таким образом она наносит непоправимый вред экологии и природе Ленинградской области.