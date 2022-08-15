Ростовская область вновь поставила рекорд по сбору урожая хлеба в России

Очередной рекорд был достигнут работниками сельского хозяйства в Ростовской области — с более 3,35 млн га полей было собрано более 14,5 млн тонн ранних зерновых. Такими успехами пока не смог похвастаться ни один российский регион за все годы. Недаром Ростовская область считается основным продовольственным донором России.
"Основной донской каравай поистине небывалый — собрано более 14,5 млн тонн! Это почти на 2 млн тонн больше, чем прошлогодний исторический рекорд в 12,7 млн тонн. Средняя урожайность в этом году составила 42,2 ц/га. Низкий поклон всем труженикам села!" — поздравил донских аграриев с достижением глава региона Василий Голубев.
Рекорд хлебопашцев особенно восхищает, учитывая, с какими трудностями удалось им столкнуться. Из-за морозного марта посевная кампания была приостановлена сразу после старта, из-за жаркого июня сбор урожая пришлось начать на неделю раньше.
Донские аграрии работали в режиме нон-стоп, однако подобных успехов не удалось бы добиться без достижений аграрной науки и без господдержки. В этом году на развитие АПК, которая является основополагающей составляющей экономики на Дону, было выделено 7,8 млрд рублей из федерального и областного бюджета.
Теперь же в Ростовской области хлебопашцы ждут осеннего сбора урожая — видимо, новые рекорды не за горами.
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