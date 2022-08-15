Украинская сторона подтвердила удар по объекту "ЧВК Вагнера" в Попасной

Председатель подконтрольной киевскому режиму Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай подтвердил информацию об ударе вооруженных сил Украины (ВСУ) по штабу "ЧВК Вагнера" в Попасной, произошедшем накануне.

Известно, что обстрел был совершен при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS, поставленной ВСУ из США. Число погибших, по словам украинского чиновника, уточняется.

По сообщениям российских Telegram-каналов, в момент удара по объекту там мог находился бизнесмен Евгений Пригожин. Отдельные источники приводят данные о том, что после инцидента предприниматель не выходит на связь.