Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал законопроект о штрафах жильцов, чьи собаки лают в квартирах по ночам и в выходные дни. Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал журналистам информационного агентства LIVE24 инициативу градоначальника, усомнившись в ее реальности.
"Я с трудом представляю себе, как заставить собаку не гавкать, поэтому, мне кажется, что этот закон (о "штрафах за гав-гав") малоисполним", — передает слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".
Бизнесмен подчеркнул, что всегда поддерживает инициативы губернатора Северной столицы. При этом Пригожин добавил, что список этих "замечательных, креативных, и, порой, нестандартных чудачеств" можно расширить, вспомнив о писавшем книги голым Викторе Гюго и творившим исключительно лицом к северу Чарльзе Диккенсе.
"По этой причине в ближайшее время я намерен обратиться в Законодательное Собрание Петербурга и лично к товарищам Бельскому и Беглову с инициативой разработать и рассмотреть законопроект "О пердеже ослов и звонком кукарекании петухов", — поделился "Конкорд" мнением предпринимателя.
Спикер добавил, что такие законопроекты могут быть нужны тем, у кого есть родственники в ветеринарной службе. У таких "замечательных подписантов", вероятнее всего, рядом живет "сосед с высокой сексуальной активностью, который кричит по ночам, но имеет бабло на оплату штрафов", резюмировал Евгений Пригожин.
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