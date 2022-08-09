Связанную с зятем губернатора Беглова компанию "Газпрома" проверяют в рамках уголовного дела

СК РФ в рамках расследования уголовного дела проверяет финансовое взаимодействие компании "Газпром Трансгаз Санкт-Петербург", в которой замгендиректора по общим вопросам работает Павел Белов, зять губернатора Александра Беглова, и Фонда содействия ГУВД.

Деятельность дочерней компании "Газпрома" изучается в связи с расследованием уголовного дела, в котором фигурируют петербургские генералы Сергей Умнов, Иван Абакумов и Алексей Семенов. Следователи решили рассмотреть все нюансы договоров между "Газпром Трансгаз Санкт-Петербург" и Фондом содействия ГУВД Санкт-Петербурга, все счета-фактуры, накладные и платежные документы с января 2015 года по конец 2019 года.

Павел Белов с 2018 года работает заместителем генерального директора по общим вопросам в дочернем предприятии "Газпрома". Есть вероятность, что СК РФ интересует не только деятельность зятя Беглова. Имя губернатора Петербурга неоднократно фигурировало в мутных историях с разными общественными фондами, работа которых сопровождалась коррупционными скандалами, крупными растратами и мошенническими действиями.

По данным СМИ, компания "Газпром Трансгаз Санкт-Петербург" будет осуществлять строительство туристического кластера на территории заброшенной промзоны "Горская". Высказывалось мнение, что зять петербургского градоначальника Павел Белов намерен содействовать переносу туда яхт-клуба и академии парусного спорта с целью создания "ширмы" для реализации строительства на территории "Горской" элитного "Клуба — 19" для представителей "высшего общества".