Петербуржцев возмущает покупка Смольным некачественных автобусов

Комтранс Петербурга сообщил на своей официальной странице во "Вконтакте", что купленные новые автобусы должны осенью поступить в город. Однако жители Петербурга не уверены, что это будет способствовать решению проблем, появление которых было спровоцировано транспортной реформой в Северной столице.

По данным Комтранса, в конце октября в Петербург должны прибыть 63 автобуса с вместимостью около 97 человек. На каких маршрутах они будут работать, станет известно осенью.

Интернет-пользователи негативно отнеслись в новости Комтранса на фоне недовольства транспортной реформой, начатой Смольным 1 апреля 2022 года. Переход на новую модель транспортного обслуживания (НМТО) сопровождается обилием проблем.

Многих возмущает, что покупка низкопольных автобусов не имеет особого смысла, поскольку пассажирские сиденья там размещаются высоко. Пожилым людям и инвалидам легче попадать в салоны автобусов, но поездки в них вызывают дискомфорт. В большинстве автобусов не работают кондиционеры, есть проблемы с работой валидаторов. Некоторые комментаторы поделились подозрениями, что команда губернатора Александра Беглова просто издевается над людьми.

Один из пользователей ВК поблагодарил Смольный за провал транспортной реформы, которая мотивировала его передвигаться по городу на велосипеде. Другой комментатор поинтересовался, будут ли новые автобусы так же "взрываться и гореть", как и те, что были куплены ранее.

Автобусы, работающие на дизельном топливе, которые покупает Смольный, негативно влияют на экологию города. Это провоцирует задержку реализации перехода на новую модель транспортного обслуживания.