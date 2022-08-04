Кремль затребовал от Смольного разъяснительные документы по программе КРТ

Жители муниципального образования "Черная речка" сообщили, Кремль отреагировал на их обращение и запросил от петербургской администрации необходимые материалы и документы по вопросу законопроекта о "Комплексном развитии территорий", которое инициировал губернатор Александр Беглов. Горожане обратились к федцентру из-за опасений быть выселенными на окраины города из благополучных районов.
"В связи с тем, что в вашем заявлении предоставлена информация, содержащая оценку всесторонности рассмотрения ранее изложенных обстоятельств, в целях определения, учитывалась ли данная информация при принятии соответствующих решений, запрошены необходимые для объективного всестороннего рассмотрения Вашего обращения соответствующие документы и материалы", - цитируют письмо из администрации президента активисты.
Они пояснили, что направили российскому президенту обращение с подписями на 20 листах. Граждане возмущены новым законом, прозванным в народе "реновация Беглова", из-за многих спорных вопросов. В частности, петербуржцы считают, что инициатива Смольного может помочь девелоперам застроить перспективные участки города многоэтажками, а мнение горожан учтено не будет.
Сами чиновники и лояльные Смольному эксперты пытаются объяснить шумиху вокруг КРТ искусственно созданным ажиотажем в преддверии выборов. Однако подобные высказывания лишь усиливают всеобщее недовольство. Эксперты не исключают, что инициатива может стать последней в карьере губернатора Петербурга Александра Беглова, если он не прислушается к мнению общественности.
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