Петербург стал комфортным для нелегальных торговцев овощами и фруктами - СМИ

В Петербурге становится все больше точек незаконной торговли — так называемых ларьков. В Смольном признают наличие проблемы и даже показательно борются с нелегалами. Однако по факту ситуация в лучшую сторону не меняется. Журналисты не исключают, что чиновники попросту "крышуют" торговцев овощей и фруктов.
Петербуржцы регулярно оставляют жалобы на "ларьки" на портале "Наш Санкт-Петербург" с требованием проверить законность ведения бизнеса. И проверки действительно проводятся, судя по отчетам Комитета по контролю за имуществом (ККИ). Однако, когда инспекция приходит по заявленному адресу, точка торговли таинственным образом исчезает, а чиновники рапортуют о решении проблемы. Однако уже спустя некоторое время "ларек" появляется вновь.
Не исключено, что недобросовестных предпринимателей попросту предупреждают о намечающемся рейде. При этом команда губернатора Петербурга Александра Беглова будто бы не замечает проблему, отчитываясь лишь о позитивных результатах проверок.
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