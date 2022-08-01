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Появился неожиданный след в истории с уничтожением
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  • Опубликована сегодня в 15:21

Появился неожиданный след в истории с уничтожением "азовцев" в Еленовке

Фото письма французской разведки для украинских коллег было опубликовано в Сети.

Французская разведка предположительно прислала подопечным из ГУР МО Украины задачу обвинить в обстреле Еленовки "ЧВК Вагнера", сообщают источники. Документ датирован 29 июля, в день удара ВСУ по СИЗО с пленными "азовцами"*. Париж рекомендовал украинским коллегам незамедлительно выступить с заявлением и персонально обвинить бизнесмена Евгения Пригожина, который якобы лично отдал приказ о ликвидации боевиков "Азова"*.

Появился неожиданный след в истории с уничтожением "азовцев" в Еленовке. 10902.jpeg

Сам Пригожин выразил уверенность, что такое заявление ГУР связано с желанием опробовать в деле "новые фишечки", котором ведомство научилось у западных кураторов.

Примечательно, что на момент теракта в Еленовке президент Франции Эммануэль Макрон находился в турне по Африке, в ходе которого он неоднократно обвинял Россию и "ЧВК Вагнера" в распространении влияния на континенте. Известно, что в последнее время Франция теряет авторитет, а от "защиты" военных Пятой Республики уже отказались некоторые бывшие колонии. В этой связи история с письмом от французской разведки выглядит довольно реалистично.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

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