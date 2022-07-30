Смольный не разглашает детали восстановления Мариуполя фондом "Победа"

Федеральные власти назначили Петербург городом-побратимом Мариуполя два месяца назад. Однако до сих пор неизвестно, какие объекты Смольный собирается восстанавливать в первую очередь и ряд других важных фактов. Как полагают журналисты, такое мероприятие губернатор Александр Беглов может использовать для обогащения.

Информация о восстановлении Мариуполя появилась в Telegram-канале вице-губернатора Бориса Пиотровского. Он рассказал о том, что на стройках освобожденного города работают полгоры тысячи специалистов. Более конкретной информации он не предоставил.

Напомним, ранее администрация Александра Беглова уже сообщала о том, что фонд "Победа" будет заниматься реконструкцией Мариуполя. Неизвестно, из каких источников будет финансироваться фонд. До сих пор нет и функционирующего сайта. Так как чиновники Смольного не распространяют информацию об организации даже по депутатскому запросу, СМИ не исключают личной заинтересованности Беглова. Фонд могли реорганизовать для обогащения главы Смольного.

Примечательно также, что, по сообщениям СМИ, восстановлением займется компания предпринимателя Ивана Орынчука. Его компания уже срывала реставрацию башен Московского Кремля и Соловецкого монастыря. Организация попала в реестр недобросовестных поставщиков. Журналисты не исключают, что Орынчуку покровительствует спецпредставитель Беглова — Маргарита Рудакова.