Комтранс предлагает петербуржцам переплачивать за QR-билеты

На телеканале "Санкт-Петербург" вышел сюжет, рекламирующий возможность покупки электронных билетов для пользования наземным общественным транспортом через Telegram-канал "QR-билеты Санкт-Петербург". Для якобы "удобства" граждан одноразовый билет сразу после покупки появляется в мобильном приложении.

"Покупка разового QR-билета для проезда в общественном транспорте Петербурга стала еще удобнее. Алгоритм работы сервиса очень простой: нужно открыть телеграм-бот, выбрать опцию, купить билет, ввести данные своей банковской карты — и после этого пользователь получает билет на свой смартфон", — рассказал в ролике заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрия Ваньчков.

При этом комиссия за приобретение билета составит 5% в пользу частного лица. Фактически администрация губернатора Александра Беглова вынуждает горожан переплачивать за проезд на фоне системных ошибок, допущенных Смольным при реализации новой модели транспортного обслуживания.

Отметим, что, согласно статистике Комтранса, в 2021 году, до начала НМТО, общественным транспортом воспользовались примерно 1,3 млрд человек, причем 700 млн из них — наземным. Если новыми электронными билетами воспользуются даже 10% пассажиров, то за год частные компании получат более 200 млн рублей.