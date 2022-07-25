Глава ведомства Роспотребнадзора ответила на вопросы о новой инфекции

В Роспотребнадзоре сказали, что россиянам не о чем беспокоиться. По словам Анны Поповой, в России нет опасности передачи и заражения обезьяньей оспой. Об этом она сообщила 25 июля.

"Риски распространения в России крайне невелики", — сказала она.

Вместе с этим, по словам главного санитарного медика, был зафиксирован всего один случай ввоза болезни на территорию России, но вовремя пресечен.

Также глава ведомства ответила на вопрос о российских тестах на "Омикрон". Она заверила, что тесты способны выявить любые новые штаммы вируса.

Анна Попова не стала отрицать, что сейчас происходит увеличение количества заболевших коронавирусом, однако уверила, что число заполнения мест в больницах увеличилось не столь значительно.