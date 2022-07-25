Смольный потратит 35 миллионов рублей на поддержку лояльных Беглову СМИ

Администрация губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова может пытаться обелить его репутацию, покупая лояльность местных средств массовой информации.

21 июля правительство Северной столицы объявило победителей конкурса на гранты местным СМИ. Чиновники одобрили 100 заявок от 55 организаций, выделив им сумму в 150 млн рублей и почти 35 млн из них достались изданиям, пытающимся отбелить репутацию Беглова.

Одним из "победителей" оказалась "Фонтанка" и ее издатель "АЖУР-Медиа". Деятельность губернатора они освещают либо положительно, либо нейтрально. Им Смольный выделил 8,5 миллиона рублей якобы на создание цикла материалов о национальных проектах, туризме и здоровом образе жизни, но в каком именно виде эти проекты будут реализованы на портале Комитета по печати не раскрывается.

Чуть меньше — 3,6 млн рублей досталось издательству "Курьер-медиа", выпускающему городскую газету "Санкт-Петербургский курьер", где независимую оценку о деятельности петербургских чиновников получить невозможно. 1,4 млн рублей гранта выделили газете "Ветеран Санкт-Петербурга", где между заметками о жизни петербургских ветеранов массово публикуются позитивные материалы о Беглове.