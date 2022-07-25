Коррупционный скандал в мэрии Новосибирска вышел на федеральный уровень

Новосибирск с завидной регулярностью сотрясают коррупционные скандалы в мэрии, но на этот раз впервые "сор из избы" был вынесен на федеральный уровень. Уголовное дело о клевете, фигурантом которого стал вице-мэр Артём Скатов, может сильно пошатнуть кресло под мэром Новосибирска Анатолием Локтем.
Стоит напомнить, что в начале года в одном из Telegram-каналов появилась публикация, очерняющая депутата Госдумы от Новосибирской области Дмитрия Савельева. Народный избранник обратился в полицию с просьбой разобраться в ситуации. Выяснилось, что заказчиком является вице-мэр Новосибирска Артём Скатов. В итоге на него было заведено уголовное дело о клевете.
В середине июля полицейские пришли с обыском домой к Скатову. После чего вице-мэр разыграл карту "жертвы полицейского произвола": с лицом, заклеенным пластырем, оперативно дал прессе интервью, в котором он обвинял полицию в срыве своей свадьбы, а депутата Савельева — в организации провокации, цель которой — давление на мэра Новосибирска Анатолия Локтя и его команду. Очевидно, что фигурант уголовного дела переложил все с больной головы на здоровую, поскольку Савельев даже не знал, кто являлся автором "черного" поста в Telegram. И почему Скатов нервничает — тоже понятно, ведь по уголовной статье о клевете могут дать до двух лет лишения свободы.
Забили тревогу и товарищи вице-мэра по КПРФ, пожаловавшись на "акцию устрашения" и "политическое давление" полномочному представителю президента в СФО Анатолию Серышеву. Мол, Анатолий Локоть является ставленником КПРФ, и любая критика мэра — это всего лишь нападки на идеологию. Ну тогда с легкостью можно сказать, что политическими противниками являются все горожане Новосибирска, недовольные бесконечными проблемами с уборкой снега, разбитыми дорогами и задержками со строительством метро. При этом СМИ периодически публикуют информацию о возбуждении против соратников мэра дел из-за получения взяток. Но больше не удастся делать хорошую мину при плохой игре. Дело Артёма Скатова вполне может поставить жирный крест на политической карьере Анатолия Локтя.
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