Полиция поймала мужчину по подозрению в убийстве на ж/д станции в Подмосковье, преступник пытался сбежать. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел.
Незадолго до этого в общественном таулете станции Нахабино в Московской области нашли труп девушки со следами удушения.
По данным МВД, мужчина пытался скрыться из столицы, но был задержан. Он оказался 42-летним уроженцем Пермского края. Также уточняется, что он рецидивист, за ним числятся разбой, убийство, хищение и другие правонарушения.
Против подозреваемого возбуждено уголовное дело на основании ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), мужчине грозит срок до 15 лет лишения свободы.
Личность подозреваемого пока не разглашается.
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