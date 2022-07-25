Полиция поймала мужчину по подозрению в убийстве на ж/д станции в Подмосковье, преступник пытался сбежать. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел.

Незадолго до этого в общественном таулете станции Нахабино в Московской области нашли труп девушки со следами удушения.

По данным МВД, мужчина пытался скрыться из столицы, но был задержан. Он оказался 42-летним уроженцем Пермского края. Также уточняется, что он рецидивист, за ним числятся разбой, убийство, хищение и другие правонарушения.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело на основании ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), мужчине грозит срок до 15 лет лишения свободы.

Личность подозреваемого пока не разглашается.