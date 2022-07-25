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Центральный банк планирует вернуть в оборот 5 и 10 рублей купюрами
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  • Опубликована сегодня в 20:07

Центральный банк планирует вернуть в оборот 5 и 10 рублей купюрами

В конце 2022 года ЦБ РФ планирует возвращение печати купюр по десять и пять рублей.

В 1998 году было прекращено производство купюр по пять рублей, а в 2013-м эта же участь настигла и десятирублевую купюру. Образец планируют брать из 1997 года.

Заместитель председателя ЦБ Сергей Белов объявил, что "в нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении, пользовались спросом, но быстро изнашивались. Сейчас изменились технологии, например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%".

Уже сейчас ведется много споров, касательно этого решения, однако директор "АБЦ" Евгений Лашков уверен, что у бумажных купюр явное преимущество по сравнению с монетами.

"Одновременно будут сокращены расходы государства на поддержание наличной денежной массы в требуемом объеме. Помимо того, купюры номиналом в 5 и 10 рублей будет заметно удобнее использовать и хранить самим гражданам: постоянно хранить в кошельке большое количество монет крайне неудобно", — объяснил специалист.

Также, по словам преподавателя кафедры финансового рынка и финансовых институтов Надежды Кожевниковой, населением не возвращается та часть монет, которую государство производит и выделяет, из-за этого приходится сплавлять большее количество чеканки, а это сейчас очень невыгодно.

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