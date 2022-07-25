Тайрон Прадес в 2017 году посетил с родными ярмарку, посвященную рождеству, и зашел там в заведение быстрого питания. Сразу же после этого он почувствовал спазмы в области желудка, появились диарея и рвота. Он был срочно доставлен в больницу, где и узнал свою новоприобретенную болезнь — сальмонеллез.

Тайрон прошел курс терапии, но появился побочный эффект — регулярный метеоризм. Британец в прямом смысле слова не может контролировать свои газы. По его словам, он не может нормально спать, так как просыпается постоянно от этих звуков.

Прадес не стал сдаваться и нашел этот злополучный ларек, нанял адвоката и теперь собирается отсудить у хозяина 200 тысяч фунтов стерлингов за свою испорченную жизнь.