С момента первого возгорания на северо-восточной окраине России подтверждено 25 возгораний в лесу, порядка 14 были зафиксированы за последние две недели, сообщает правительство Камчатского края.
Согласно информации на сегодняшний день, на Камчатке обнаружено три лесных пожара, но только единственный из них получилось потушить. Специалисты отмечают, что в образовании огня виновата сухая и чересчур жаркая погода.
"Из тех 14, которые возникли в прошедшие две недели, на территории Елизовского района произошло шесть лесных пожаров, на территории Ключевского лесничества — три, Мильковское лесничество — два, Корякское лесничество — два лесных пожара, Быстринское — один лесной пожар. Из них локализован один и действуют два", — с таким заявлением выступил зампред краевого правительства Роман Василевский.
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