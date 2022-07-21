Выпускник ЛНМО Вялов назвал сильным ударом по образованию закрытие физико-математической школы

Ситуация с закрытием "Лаборатории Непрерывного Математического Образования" (ЛНМО) станет сильным ударом по образованию Петербурга и России. Такого мнения придерживается выпускник этой школы Виктор Вялов.
В интервью изданию "Правда.ру" кандидат математических наук отметил, что закрытие учебного заведения может стать проблемой федерального масштаба, так как университеты страны потеряют сильных студентов, а Россия может лишиться перспективных ученых.
"Это будет очень сильным ударом. Если говорить про математику, компьютерные технологии, то топовые вузы, факультеты питерские, ИТМО, университеты математики и компьютерных наук — матмех, то ощутимый процент сильных студентов последние годы — это были выпускники ЛНМО", — уточнил Вялов.
Также выпускник ЛНМО отметил, что администрация губернатора Александра Беглова могла бы в кратчайшие сроки решить эту ситуацию. Однако чиновники Смольного предпочитают бездействовать и закрывать на это глаза.
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