Глава ВМФ Великобритании назвал Россию настоящей угрозой, а Китай будущей

Глава британского Королевского ВМФ и Военно-морских сил Великобритании Бен Кей заявил телеканалу Sky News о том, что в настоящий момент Россия представляет опасность. В то же время было отмечено, что в будущем больший риск стоит ожидать от Китая.

"Используя морскую аналогию, мы обязаны изучать в бинокль всю линию горизонта. Риск концентрации внимания лишь на России в том, что можно упустить из виду долгосрочную стратегическую угрозу, которую представляет Китай", — сказал адмирал.

Бен Кей также заявил о том, что Великобритании нужно ответить России за "текущую угрозу". Однако он не назвал каких-то конкретных запланированных действий.

Ранее, 17 июля, Тони Радакин, который является адмиралом и начальником штаба обороны ВС страны, озвучил серьезное заявление. Он сказал, что Россия будет являться угрозой для Великобритании еще несколько десятилетий.