Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.07.2022 : 56,5616
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.07.2022 : 57,1526
Глава ВМФ Великобритании назвал Россию настоящей угрозой, а Китай будущей
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована вчера в 17:00
  • Изменена сегодня в 11:29

Глава ВМФ Великобритании назвал Россию настоящей угрозой, а Китай будущей

Глава британского Королевского ВМФ и Военно-морских сил Великобритании Бен Кей заявил телеканалу Sky News о том, что в настоящий момент Россия представляет опасность. В то же время было отмечено, что в будущем больший риск стоит ожидать от Китая.

"Используя морскую аналогию, мы обязаны изучать в бинокль всю линию горизонта. Риск концентрации внимания лишь на России в том, что можно упустить из виду долгосрочную стратегическую угрозу, которую представляет Китай", — сказал адмирал.

Бен Кей также заявил о том, что Великобритании нужно ответить России за "текущую угрозу". Однако он не назвал каких-то конкретных запланированных действий.

Ранее, 17 июля, Тони Радакин, который является адмиралом и начальником штаба обороны ВС страны, озвучил серьезное заявление. Он сказал, что Россия будет являться угрозой для Великобритании еще несколько десятилетий.

Мир

Посол ЛНР в России заявил о провокации со стороны ВСУ

Посол ЛНР в России заявил о провокации со стороны ВСУ

В эфире телеканала "Соловьев Live" посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник прокомментировал слова администрации подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Читать полностью
Владимир Путин: желания выполнять договоренности у Киева нет

Владимир Путин: желания выполнять договоренности у Киева нет

В Тегеране прошёл саммит "астанинской тройки", где встретились лидеры России, Ирана и Турции.

Читать полностью

Общество

Microsoft добавит видеоистории в приложение

Microsoft добавит видеоистории в приложение "Teams"

Microsoft во вторник, 19 июля, анонсировал дополнение, которое появится в приложении для общения "Teams".

Читать полностью

"Мужа убили - у меня есть доказательства!" Вдова юриста Кулиша обратилась в суд

После смерти Кулиша его телефон полностью "обнулили", а данные с камеры, установленной рядом с окном, не изучили — главная претензия вдовы юриста.

Читать полностью

Новости