Глава ВМФ Великобритании назвал Россию настоящей угрозой, а Китай будущей

Глава британского Королевского ВМФ и Военно-морских сил Великобритании Бен Кей заявил телеканалу Sky News о том, что в настоящий момент Россия представляет опасность. В то же время было отмечено, что в будущем больший риск стоит ожидать от Китая.
"Используя морскую аналогию, мы обязаны изучать в бинокль всю линию горизонта. Риск концентрации внимания лишь на России в том, что можно упустить из виду долгосрочную стратегическую угрозу, которую представляет Китай", — сказал адмирал.
Бен Кей также заявил о том, что Великобритании нужно ответить России за "текущую угрозу". Однако он не назвал каких-то конкретных запланированных действий.
Ранее, 17 июля, Тони Радакин, который является адмиралом и начальником штаба обороны ВС страны, озвучил серьезное заявление. Он сказал, что Россия будет являться угрозой для Великобритании еще несколько десятилетий.
Посол ЛНР в России заявил о провокации со стороны ВСУ
В эфире телеканала "Соловьев Live" посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник прокомментировал слова администрации подконтрольной Киеву части Донецкой области.
Владимир Путин: желания выполнять договоренности у Киева нет
В Тегеране прошёл саммит "астанинской тройки", где встретились лидеры России, Ирана и Турции.
Microsoft добавит видеоистории в приложение "Teams"
Microsoft во вторник, 19 июля, анонсировал дополнение, которое появится в приложении для общения "Teams".
"Мужа убили - у меня есть доказательства!" Вдова юриста Кулиша обратилась в суд
После смерти Кулиша его телефон полностью "обнулили", а данные с камеры, установленной рядом с окном, не изучили — главная претензия вдовы юриста.