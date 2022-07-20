Microsoft во вторник, 19 июля, анонсировал дополнение, которое появится в приложении для общения "Teams".

Инструмент под названием "Viva Engage" позволит коллегам делиться видеоисториями, документирующими их деятельность. Он будет работать внутри приложения "Microsoft Teams".

По состоянию на январь у приложения чата было более 270 миллионов активных пользователей в месяц. Это центральный элемент Microsoft Office, который приносит почти 23% квартальной выручки компании в размере 49 миллиардов долларов.

Подобные возможности ранее появились в Instagram, VK и WhatsApp. Руководитель отдела продуктов Viva Engage Дэн Холм считает, что это поможет пользователям лучше взаимодействовать друг с другом.