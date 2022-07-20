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Microsoft добавит видеоистории в приложение
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  • Опубликована сегодня в 10:03

Microsoft добавит видеоистории в приложение "Teams"

Microsoft во вторник, 19 июля, анонсировал дополнение, которое появится в приложении для общения "Teams".

Инструмент под названием "Viva Engage" позволит коллегам делиться видеоисториями, документирующими их деятельность. Он будет работать внутри приложения "Microsoft Teams".

По состоянию на январь у приложения чата было более 270 миллионов активных пользователей в месяц. Это центральный элемент Microsoft Office, который приносит почти 23% квартальной выручки компании в размере 49 миллиардов долларов.

Подобные возможности ранее появились в Instagram, VK и WhatsApp. Руководитель отдела продуктов Viva Engage Дэн Холм считает, что это поможет пользователям лучше взаимодействовать друг с другом.

"Потому что видео позволяет людям выражать вещи своим голосом и захватывает гораздо более богатый язык тела и сигналы", — добавил Холм.

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