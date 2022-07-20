Microsoft во вторник, 19 июля, анонсировал дополнение, которое появится в приложении для общения "Teams".
Инструмент под названием "Viva Engage" позволит коллегам делиться видеоисториями, документирующими их деятельность. Он будет работать внутри приложения "Microsoft Teams".
По состоянию на январь у приложения чата было более 270 миллионов активных пользователей в месяц. Это центральный элемент Microsoft Office, который приносит почти 23% квартальной выручки компании в размере 49 миллиардов долларов.
Подобные возможности ранее появились в Instagram, VK и WhatsApp. Руководитель отдела продуктов Viva Engage Дэн Холм считает, что это поможет пользователям лучше взаимодействовать друг с другом.
"Потому что видео позволяет людям выражать вещи своим голосом и захватывает гораздо более богатый язык тела и сигналы", — добавил Холм.
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