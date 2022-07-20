Посол ЛНР в России заявил о провокации со стороны ВСУ

В эфире телеканала "Соловьев Live" посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник прокомментировал слова администрации подконтрольной Киеву части Донецкой области.
В них говорилось о том, что жители имеют возможность попасть в Донецкую Народную Республику (ДНР), используя гуманитарный переход. Как заявила администрация, сделать это можно с помощью специальных заявлений.
"Это тоже очередная попытка выявить тех, кто нелоялен украинскому режиму", — сказал дипломат.
Он также отметил, что подобных людей могут специально задерживать.
Более того, посол добавил, что украинская сторона сейчас активно ищет тех жителей Славянска, которые недовольны властями Киева.
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