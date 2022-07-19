Инфляция в еврозоне ускорилась до очередного рекордно высокого уровня в июне, поскольку антироссийские санкции из-за специальной операции России на Украине приводят к росту цен на энергоресурсы и ударам по европейской экономике. Агентство данных ЕС Евростат сообщило, что рост потребительских цен в странах Европы превысил предыдущий рекорд в 8,1% месяцем ранее.

Потребительские цены в еврозоне достигли рекордных значений с ноября из-за заоблачных цен на энергоресурсы, которые подскочили на 41,9% за год.

Помимо этого, аналитики упомянули рост цен на продукты питания, который ускорился на 8,9%. Фабио Панетта, наиболее оптимистичный член исполнительного совета ЕЦБ, заявил в своем выступлении в пятницу, 15 июля, что повышение ставок должно быть "постепенным", поскольку в отличие от США высокая инфляция "не отражает избыточного спроса в зоне евро".