Петербург ежегодно теряет миллиарды из-за нежелания Смольного ввести туристический сбор

Власти Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым не спешат вводить туристический сбор, несмотря на имеющиеся возможности и его преимущества для города.

Вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников заявил, что налоговый сбор невозможно ввести из-за отсутствия законодательной базы, хотя подобная практика распространена во многих городах России.

"Полагаю, что это следует оставить на усмотрение региональных властей — все-таки разные везде условия, разная туристическая привлекательность, разная доступность туристской инфраструктуры, разные потребности в ее развитии", - написал он в своем Telegram-канале.

Однако из-за этого Петербург ежегодно лишается миллиардов рублей, которые могли бы пойти на содержание памятников архитектуры и исторических зданий в целом. По данным "Интерфакс-Туризм", только за 2021 год Северную столицу посетило примерно 6 миллионов туристов. Если взять минимальную стоимость проживания за сутки в 1500 рублей и вычесть из них 3% — размер туристического сбора, то получается, что за прошлый год Петербург мог получить 8,7 миллиарда рублей.