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Президент РФ подписал закон о создании российского движения детей и молодежи
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  • Опубликована сегодня в 17:53

Президент РФ подписал закон о создании российского движения детей и молодежи

Закон направлен на создание российского движения детей и молодежи, которое будет помогать правительству проводить политику в интересах молодого поколения, принимать участие в воспитании детей, помогать при выборе профессии и организации детского досуга.

Участником движения можно стать от шести лет, а наставниками могут быть обученные педагоги или родители.

Основные принципы движения:

  1. Добровольность участия
  2. Равенство участников
  3. Учет индивидуальных способностей
  4. Непрерывность и систематичность движения
  5. Открытость
  6. Преемственность по отношению к участникам старших возрастов

В основном движение преследует цель установить и закрепить вектор развития российской молодежи "Подготовка детей к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировозрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов России, достижений российской и мировой культуры".

Финансирование движения будет проводиться с помощью государственного субисидирования, а название, гимн и эмблему будут выбирать участники движения на сьезде, который планируется провести в течение двух месяцев после подписания закона, рассказала первый зампред конституционного комитета Совета Федерации Любовь Глебова.

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