Президент РФ подписал закон о создании российского движения детей и молодежи

Закон направлен на создание российского движения детей и молодежи, которое будет помогать правительству проводить политику в интересах молодого поколения, принимать участие в воспитании детей, помогать при выборе профессии и организации детского досуга.
Участником движения можно стать от шести лет, а наставниками могут быть обученные педагоги или родители.
Основные принципы движения:
- Добровольность участия
- Равенство участников
- Учет индивидуальных способностей
- Непрерывность и систематичность движения
- Открытость
- Преемственность по отношению к участникам старших возрастов
В основном движение преследует цель установить и закрепить вектор развития российской молодежи "Подготовка детей к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировозрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов России, достижений российской и мировой культуры".
Финансирование движения будет проводиться с помощью государственного субисидирования, а название, гимн и эмблему будут выбирать участники движения на сьезде, который планируется провести в течение двух месяцев после подписания закона, рассказала первый зампред конституционного комитета Совета Федерации Любовь Глебова.
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