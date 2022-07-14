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ВОЗ рекомендует вернуть локдаун, масочный режим и правила социальной дистанции
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  • Опубликована сегодня в 12:59

ВОЗ рекомендует вернуть локдаун, масочный режим и правила социальной дистанции

Тедрос Аданом Гебрейсус — генеральный директор ВОЗ призывает вернуть отмененные способы борьбы с коронавирусом из-за увеличения количества заболевших новыми штаммами.

На 14 июля Россия находится на четвертом месте по количеству смертей от коронавируса после США, Бразилии и Индии. В Америке за время пандемии скончалось 1 023 619 человека, в России — 373 983 человека, по данным Университета Хопкинса.

По данным Яндекса, за последние три дня наблюдается рост заболеваемости: с 3002 до 4238 человек — 12 и 14 июля.

Роспотребнадзор заявил, что возвращать ограничения пока не требуется, а людям с хроническими заболеваниями рекомендовал принимать меры предосторожности, потому что доля наиболее легко распространяющихся штаммов "омикрона" растет.

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