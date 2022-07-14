Тедрос Аданом Гебрейсус — генеральный директор ВОЗ призывает вернуть отмененные способы борьбы с коронавирусом из-за увеличения количества заболевших новыми штаммами.
На 14 июля Россия находится на четвертом месте по количеству смертей от коронавируса после США, Бразилии и Индии. В Америке за время пандемии скончалось 1 023 619 человека, в России — 373 983 человека, по данным Университета Хопкинса.
По данным Яндекса, за последние три дня наблюдается рост заболеваемости: с 3002 до 4238 человек — 12 и 14 июля.
Роспотребнадзор заявил, что возвращать ограничения пока не требуется, а людям с хроническими заболеваниями рекомендовал принимать меры предосторожности, потому что доля наиболее легко распространяющихся штаммов "омикрона" растет.
Евросоюз снял часть ограничений на транзит российских грузов в Калининград
Литва последовала рекомендациям Еврокомиссии по транзиту в Калининград.
В Турции прошла встреча России, Украины и НАТО по "зерновому вопросу"
В Стамбуле прошла трехсторонняя встреча делегаций России, Украины и НАТО. Обсуждался "зерновой вопрос".
Смольный заподозрили в удалении негативных комментариев о скандале с "Би-2"
Финальная игра Суперкубка запомнится болельщикам скорее не самим футболом, а скандалом с приглашением группы "Би-2" на разогрев матча — фанаты "приветствовали" музыкантов оскорбительными "кричалками" и свистом.
Джонни Депп наконец снимается в новом фильме после перерыва в карьере
Джонни Депп снимается в новом фильме от Netflix "La Favorite" после длительного перерыва в карьере из-за судебного процесса.