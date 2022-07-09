Раскритиковавшие спецоперацию "Би-2" посетят Петербург по личному указанию Беглова

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился позволить попавшей в "нежелательные" списки группе "Би-2" выступать на финале Суперкубка по футболу.

На "Газпром Арене" 9 июля состоится матч между "Зенитом" и "Спартаком", который уже успел отметиться скандальной ситуацией. Вместо ожидаемого футбольными фанатами музыканта Сергея Шнурова на сцену выйдет группа "Би-2", ранее раскритиковавшая спецоперацию России по защите республик Донбасса, после чего попала в списки нежелательных.

После несостоявшегося концерта в Омске и отказа выходить на сцену из-за баннера с буквой Z пользователи Сети осудили артистов и решили бойкотировать выступления исполнителей. Несмотря на это, по информации СМИ, Беглов лично захотел, чтобы "Би-2" приехали в Петербург.

Отметим, что градоначальник с самого начала невнятно высказывал свою позицию по поводу специальной операции, поэтому решение о назначении именно этой группы может означать его неприязнь к решению президента России Владимира Путина.