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Сбербанк сообщил об успешном предотвращении хищения на 160 млн рублей.
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  • Опубликована сегодня в 17:32

Сбербанк сообщил об успешном предотвращении хищения на 160 млн рублей.

Компания "Сбербанк" сообщила по подсчетам банка, в текущем 2022 году там были предотвращены хищения на 162 млн рублей.

На протяжении шести месяцев компания с успехом пресекла около 50 преступлений в области физической безопасности. Безусловно, всё это благодаря усовершенствованным мерам защиты, таким как

  • мгновенный отклик службы безопасности,
  • использование видеоанализа,
  • внедрение компьютерных технологий
  • и встроенная новая система защиты от взрыва устройств самообслуживания.

Однако банк не уследил за одним из своих сотрудников, который совершил преступление в крупном финансовом размере. Шестеро пострадавших в банке были очень удивлены внезапной потерей средств на счетах. Как оказалось, к украденным деньгам был причастен менеджер по продажам из филиала на улице Академика Королева.

В течение некоторого времени мужчина сделал десять переводов со счетов своих клиентов без их согласия и перевел все деньги на счет своего друга. О своем недовольстве клиенты банка писали непосредственно сотрудникам, после чего сообщили о злоумышленнике в полицию.

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