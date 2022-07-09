Сбербанк сообщил об успешном предотвращении хищения на 160 млн рублей.

Компания "Сбербанк" сообщила по подсчетам банка, в текущем 2022 году там были предотвращены хищения на 162 млн рублей.
На протяжении шести месяцев компания с успехом пресекла около 50 преступлений в области физической безопасности. Безусловно, всё это благодаря усовершенствованным мерам защиты, таким как
- мгновенный отклик службы безопасности,
- использование видеоанализа,
- внедрение компьютерных технологий
- и встроенная новая система защиты от взрыва устройств самообслуживания.
Однако банк не уследил за одним из своих сотрудников, который совершил преступление в крупном финансовом размере. Шестеро пострадавших в банке были очень удивлены внезапной потерей средств на счетах. Как оказалось, к украденным деньгам был причастен менеджер по продажам из филиала на улице Академика Королева.
В течение некоторого времени мужчина сделал десять переводов со счетов своих клиентов без их согласия и перевел все деньги на счет своего друга. О своем недовольстве клиенты банка писали непосредственно сотрудникам, после чего сообщили о злоумышленнике в полицию.
Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО
Генсек НАТО заявил о запуске процесса ратификации членства Швеции и Финляндии
Российские войска покинули остров Змеиный
В Минобороны РФ официально подтвердили вывод российских войск с острова Змеиный. Ранее об этом сообщила украинская сторона.
ВОЗ фиксирует случаи заражения детей обезьяньей оспой
Заболевание, которое раньше распространялось только среди взрослых, найдено у детей.
ПФР и ФСС объединятся в единый фонд пенсионного и социального страхования
Вячеслав Володин рассказал, что так решается вопрос упрощения процедуры получения социальных выплат, а перенос операций на единую цифровую платформу не усложнит получение пособий и пенсий для пожилых и инвалидов, люди как раньше могут обратиться в МФЦ очно.