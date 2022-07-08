Беглов "обиделся" и поручил найти "признаки недобросовестности" в бизнесе Пригожина

По информации ряда источников, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал указания выявить "признаки недобросовестности" в бизнесе предпринимателя Евгения Пригожина, который ранее критично высказался о политике Смольного.
Telagram-канал "Выборный" сообщает, что градоначальник планирует обратится в прокуратуру, если найдет доказательства "недобросовестного ведения" бизнеса Пригожина в Северной столице. Однако сам бизнесмен неоднократно заявлял, что осуществлять предпринимательскую деятельность в Петербурге стало намного сложнее и ему не дают работать на благо города. Таким образом, подчиненным действующего губернатора придется включать фантазию или предоставить Беглову пустые отчеты.
При этом, по информации источника, градоначальник настолько обижен на предпринимателя, что сотрудникам городской администрации запрещено общаться с Медиагруппой "Патриот" в обход Федерального закона "О СМИ". В случае нарушения этого указания провинившемуся грозит увольнение.
Напомним, несколько дней назад "Невские новости" выпустили интервью с Евгением Пригожиным, в котором он раскритиковал бездействие градоначальника и его команды, а также заявил, что городом сегодня управляют коррумпированные чиновники.
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