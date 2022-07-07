"Расхлябленность" Беглова вынудила жителей Приморского района пожаловаться Путину

Жители двух районов Петербурга написали жалобы президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Горожане призвали главу страны принять меры для уборки снега на Пулковском Меридиане и в Приморском районе. В обоих случаях сугробы опасны для здоровья.

Неубранный снег на лежит на улицах Северной столицы с зимы. Так, недалеко от аэропорта в МО Пулковский Меридан до сих пор не растаял сугроб. Это надоело петербуржцам и они пожаловались непосредственно Путину.

"Из-за того, что чиновники и губернатор А. Д. Беглов с начала зимы так и не разобрались с проблемой выпавшего снега, мы вынуждены каждый день дышать воздухом, наполненным едким и противным запахом. Учитывая, что окна летом никто не закрывает, то квартира, одежда и мебель пропитываются этой отвратительной вонью", — пишут горожане.

Как отмечают авторы, сугробы влияют и на здоровье горожан, и на экологическую обстановку в городе. Дело в том, что в почву попадают химические элементы. Они содержатся в грязном снегу. При этом петербуржцы в обращении сожалеют о том, что губернатор Александр Беглов дискредитирует достижения страны и народа.

Подобная ситуация произошла на Мебельной улице в Приморском районе. Большая куча снега на этой территории смешана с мусором. Как полагает мундеп Ирина Красавина, объект вредит окружающей среде. Именно поэтому нужно обратиться в природоохранную прокуратуру.

О проблеме говорят и в экспертном обществе. Эколог Юрий Шевчук уверен: коммунальщики собрали "всю органику". Снегоплавильные механизмы не смогли ее переработать, и она начала вонять.

Напомним, после первых снегопадов в прошлом году коммунальные службы не смогли справиться с осадками. У работников не оказалось нужной техники для эффективной работы. Таким образом Смольный провалил снегоуборочную кампанию.