Футбол: "Барселона" не жалеет средств на новые трансферы

Футбольный клуб "Барселона" в это трансферное лето уже вовсю радует своих болельщиков новыми подписаниями. В клубе представили нового полузащитника Франка Кессиэ, а также на подходе бывший защитник лондонского Челси Андреас Кристенсен.

Несмотря на уже проведённые два трансфера, "Барса" не думает останавливаться. Вокруг "каталонцев" ходят слухи и о других трансферах. Например, клуб ведёт переговоры с Криштиану Роналду и нападающим мюнхенской "Баварии" Робертом Левандовски. И если в подписание нападающего "Баварии" верится больше, так как Хави не раз заявлял об этом, то в подписание Роналду не верится совсем. Так как нарушается политика клуба и плюс ко всему источник данного инсайда — Марио де ла Рива из Diario AS, не самый надёжный журналист.

Подпишет ли ещё кого-то "Барселона" мы узнаем совсем скоро, стоит только немного потерпеть. Ведь, возможно, у "каталонцев" просто не хватит денег на всех.