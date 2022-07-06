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В Государственной думе инициируют проект о борьбе с
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  • Опубликована сегодня в 15:35

В Государственной думе инициируют проект о борьбе с "резиновыми квартирами"

В Госдуме подготавливают постановление о запрете прописки больше одного жильца на шести квадратных метрах — исключением является, если это родственники.

Данный закон должен помочь в решении проблемы с квартирами, в которых жильцы прописаны в огромном количестве. Вдобавок этот законопроект поможет разобраться с задачей уменьшения количества "чёрных риелторов", а также с организацией нелегальной миграции.

Сообщается, что на данный момент в Москве установлено около 70 квартир, в которых в сумме прописано более 14 тысяч человек.

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