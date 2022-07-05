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  • Опубликована сегодня в 22:28

Пригожин: "Личные массажи и процедуры Беглова не улучшают жизнь петербуржцев"

Санкт-Петербург, второй город федерального значения, не смог попасть в ТОП-5 национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. В местных СМИ активно освещается тема инвестиционной непривлекательности мегаполиса и "лживых" обещаний петербургского градоначальника Александра Беглова. Предприниматель Евгений Пригожин также порассуждал на вышеупомянутые темы.

В рамках беседы с "Невскими новостями" бизнесмен акцентировал внимание на том, что губернатор Беглов в одностороннем порядке расторг соглашение о намерениях реновации территории бывшей промышленной зоны "Горская". Примечательно, данное соглашение было подписано на полях ПМЭФ-2021, годом позже управленец принял решение передать проект в "руки" "Яхт-клуба Санкт-Петербурга".

"Невзирая на то, что я выполнил все условия, губернатор расторг контракт и отдал эту площадку под сомнительные цели, якобы под яхт-клуб, но, как говорят, под некий загородный клуб, где должна находиться его дача и дача его дружков с криминальной репутацией", — подчеркнул бизнесмен.

Причину потери инвестиционной привлекательности мегаполиса Пригожин видит в тех, кто возглавляет город — а это, как известно, "шайка людей, набивающих карманы и не держащих свое слово".

"Если Беглов позволяет это себе со мной, то обычному рядовому инвестору вообще рассчитывать не на что. Говорят, что есть один путь: взять в долю семейку Захватовых, Рудакову и далее по списку, но и то, в конце пути останешься голым-босым", — заявил предприниматель.

Кроме того, бизнесмен также высказался и о недавнем скандале, который вспыхнул вокруг торгов за право реконструировать Конюшенное ведомство. По всей видимости, аукцион прошел в сопровождении "мошеннической схемы".

"Посмотрите, какой скандал при этом устроил Беглов, не конкурс, а всем очевидная мошенническая схема. Губернатор, на мой взгляд, сумел наплевать на всех, включая православную церковь", — высказался Пригожин.

Резюмируя, предприниматель акцентировал внимание на невыполненных обещаниях петербургского градоначальника.

"Здание Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов на Васильевском острове не сделал, парки на Смоленке и Заневский парк тоже не появились. Когда я помогал Беглову выбираться, за ним по пятам ходили и говорили: "Ну сделай хоть что-нибудь". Надежды рухнули", — подытожил бизнесмен.

Пригожин также подчеркнул, что, судя по помолодевшему внешнему виду губернатора, он здорово увлекается "массажами". К сожалению, процедуры "не улучшат жизнь петербуржцев" в условиях управленческого коллапса.

Полную версию интервью читайте на "Невских новостях".

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