В Петербурге произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Жители обратили внимание, что после начала транспортной реформы в городе практически ежедневно происходят ДТП с участием автобусов, трамваев или троллейбусов. Некоторые петербуржцы на этом фоне стали жаловаться на появлении фобии и страха пользоваться общественным транспортом.

Очередное ДТП в Петербурге, в котором пострадали два пешехода, произошло 2 июля рядом со ст. М. "Автово". По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, травмы людям нанесло колесо, которое внезапно оторвалось от троллейбуса. Людей пришлось госпитализировать.

Пользователи соцсетей не стали скрывать своего возмущения в комментариях в связи с этим инцидентом. Они отметили, что ДТП с участием общественного транспорта в Петербурге происходят почти каждый день. На этом фоне людям страшно пользоваться общественным транспортом. Поездки в автобусах, троллейбусах и трамваях стали настоящей "русской рулеткой". У многих начала развиваться амаксофобия (боязнь транспорта).

Жители Северной столицы отметили, что ответственные за техническое состояние транспорта халатно относятся к своим обязанностям. Предрейсовый осмотр транспорта проходит формально. Халатность привела к увеличению числа ДТП в Петербурге.

Смольный планирует запустить третий этап транспортной реформы с 15 июля. Администраторы паблика "Петербург — Город перемен" считают это опрометчивым решением. Общественный транспорт самовозгорается, ломается, разваливается прямо на глазах. В такой ситуации третий этап перехода к НМТО не будет успешным.

После начала транспортной реформы в Петербурге произошло большое количество ДТП, в которых пострадали около 100 единиц общественного транспорта. Автобусы не только попадали в аварии, но и сгорали, находясь на маршруте. Это наглядно свидетельствует о низком качестве организации перехода к НМТО. Смольный не справляется со своими обязанностями.