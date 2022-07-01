Беглов объяснил причину воспламенения новых автобусов "простой поломкой"

Случаи воспламенения автобусов, закупленных Смольным в рамках транспортной реформы, могли произойти в Петербурге из-за "небольших технических неисправностей". Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире передачи "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78".

"Я хочу сказать, что это простая техническая поломка. Всегда бывает из такого большого объема техники. Ну где-то есть какие-то недоработки", - попытался объяснить тревожную тенденцию градоначальник.

Напомним, что в Северной столице произошло несколько случаев возгорания новых газомоторных автобусов белорусского производства. Транспортные средства почти полностью сгорели. Жертв удалось избежать. Однако глава города не придал серьезного значения произошедшему, будто инциденты не представляли никакой опасности для горожан.

Смольный закупил внушительную партию автобусов МАЗ 203947 белорусского производства в рамках транспортной реформы. Переход на новую модель транспортного обслуживания команда Беглова осуществляет с 1 апреля. В течение июня в Петербурге загорелись два автобуса МАЗ, что ставит под сомнение обещание чиновников сделать общественный транспорт более безопасным и комфортным.

Отметим, что ранее небезопасность новых автобусов, закупленных у белорусской компании "Минский автомобильный завод", признал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, курирующий транспортный блок города. По его словам, закупленная техника не соответствует необходимым требованиям.